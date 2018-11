ZorgSaam: van het randje van de afgrond tot de nummer één

Ziekenhuiszorg in Zeeland is niet makkelijk. Daar kunnen ze bij ZorgSaam in Terneuzen en het Adrz in Goes over meepraten. De afstanden in de provincie zijn groot, de brede zee­armen Wester- en Oosterschelde vormen natuurlijke barrières en het aantal mensen dat er woont is relatief klein: iets meer dan 381.000. Bovendien is er concurrentie van ziekenhuizen in Dirksland en Bergen op Zoom, maar zeker ook van Antwerpen, Gent, Knokke en Eeklo. In dat krachtenveld zoeken de Zeeuwse ­ziekenhuizen hun weg. Ziekenhuis ZorgSaam werkt waar nodig samen met Adrz, maar nog meer met universitaire centra in Gent en Antwerpen, beide op rijafstand.