Alle 600 coronatesten in Ronde van Italië negatief

Groenewe­gen komt er in vijfde Gi­ro-etap­pe niet aan te pas na ‘foutjes’ en zware val Landa

12 mei Caleb Ewan heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Australische wielrenner van Lotto Soudal was na 177 kilometer tussen Modena en Cattolica de snelste in de massasprint. Hij bleef de Italiaanse sprinters Giacomo Nizzolo en Elia Viviani voor. Mikel Landa en Pavel Sivakov kwamen in de slotfase hard ten val. Landa stapt morgen niet meer op.