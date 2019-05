Australiër Ewan vloert Viviani en Ackermann en wint langste etappe

‘Kansen van Roglic op eindzege niet voorbij na wegvallen De Plus’

17 mei Het wegvallen van de Belg Laurens De Plus vanwege ziekte, hoeft niet het einde te betekenen van de kansen voor zijn kopman Primoz Roglic op de eindzege in de Ronde van Italië. ,,Zijn rechterhand is nu weg, dat klopt’', gaf ploeggenoot Jos van Emden (Jumbo-Visma) toe na de zevende etappe.