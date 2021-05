Bernal verliest seconde op Evenepoel: ‘Remco verraste me niet’

Ook in de tiende - grotendeels vlakke - Giro-rit gingen de nummers één en twee uit het klassement er vol tegenaan. Bij een tussensprint op 18 kilometer van de finish deed Evenepoel samen met Deceuninck–Quick-Step-ploegmaat Rémi Cavagna een verrassingsaanval, maar die werd gepareerd door het Ineos-duo Filippo Ganna en Egan Bernal. ,,Ik volgde gewoon mijn ploeggenoten”, zei Bernal daarover. ,,Ik verwachte niet dat ik zou gaan sprinten, om eerlijk te zijn. Maar de kans diende zich aan en ik volgde gewoon. Ik heb geen seconde in de wind gezeten.”

De derde Ineos-man Jhonatan Narváez won uiteindelijk de tussensprint en de bijbehorende drie bonusseconden. Evenepoel werd tweede en pakte daarmee twee seconden en Bernal raapte als derde de overgebleven seconde op. Daarmee kwam het Belgische supertalent één seconde dichter bij de rozetruidrager uit Colombia. Het verschil is nu 14 tellen.



,,Uiteindelijk pakte ik één seconde bij de tussensprint”, aldus Bernal na afloop van de door Peter Sagan gewonnen etappe. ,,Remco verraste me niet. We wisten dat hij ervoor zou gaan. Daarom zei de ploegleider ook dat we moesten meestrijden voor de seconden.”



Morgen hebben de renners in de Giro d’Italia een rustdag. Woensdag staat een Strade Bianche-achtige rit op het programma.