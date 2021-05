Bernal wint 104de editie Giro d’Italia, Ganna zegeviert in chaotische slottijdrit

GiroDe 104de editie van de Giro d’Italia is gewonnen door Egan Bernal. De Colombiaan begon met een ruime voorsprong van bijna twee minuten op Damiano Caruso aan de 30,3 kilometer lange tijdrit naar Milaan en zag zijn leiderstrui niet in gevaar komen. Filippo Ganna schreef de tumultueuze slottijdrit op zijn naam.

De laatste keren dat de Giro eindigde in Milaan leverde het mooie duels op. In 2017 pakte Tom Dumoulin op de slotdag er de eindwinst en won Jos van Emden de afsluitende tijdrit. Vorig jaar maakten Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley er een mooi gevecht van met Geoghegan Hart als grote winnaar. De kans dat het net zo spannend zou worden als een half jaar geleden was klein, want Bernal begon met een comfortabele voorsprong van 1.59 minuut op Damiano Caruso aan de race tegen de klok op een biljartvlak parkoers.



Eerst was het de beurt aan de lager geplaatste renners in het klassement, waaronder Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden leek op weg naar een absolute toptijd, maar moest vlak voor de finish noodgedwongen van fiets wisselen door een lekke achterband. Het leverde hem zeker twintig seconden tijdverlies op en daardoor maakte de rest van het deelnemersveld plots toch kans op tijdritwinst. Edoardo Affini van Jumbo-Visma bijvoorbeeld, die uiteindelijk twaalf tellen tekort kwam. Het was wat dagwinst betreft vooral wachten op Rémi Cavagna.

De Fransman wist de schade onderweg enigszins te beperken en mocht tot de laatste kilometer zelfs dromen van dagwinst, maar toen ging het compleet mis. De voorlaatste bocht schatte de renner van Deceuninck-Quick Step volkomen verkeerd in waardoor hij voorover duikelde. Hij stapte weer op zijn fiets, maar kwam net als Affini twaalf seconden tekort voor de winst. Zonder val had hij wél kunnen profiteren van de fietswissel bij Ganna. Het bleef niet bij dat ene merkwaardige moment. Even later werd Matteo Sobrero van Astana namelijk door andere ploegwagens gehinderd toen hij op weg was naar de voorlopige tweede plaats. In plaats van onder Cavagna en Affini te duiken, moest hij achter ze aansluiten.

Strijd om het roze

Door de grote verschillen in het klassement was de kans op verschuivingen klein, maar om de vierde plek was er nog van alles mogelijk. Tussen de vierde stek van Aleksandr Vlasov en de achtste positie van João Almeida zat maar minder dan twee minuten. Vlasov reed een knappe tijdrit en hield zijn vierde plek vast, Daniel Martinez werd nipt vijfde voor Almeida (zelfde tijd) en de teruggevallen Bardet eindigde als zevende voor Carthy.

Maar het draaide natuurlijk om het roze. Bij het eerste tussenpunt na 9,1 kilometer verloor Bernal weliswaar negen seconden op Caruso, maar dat was bij lange na niet genoeg voor Caruso om Bernal nerveus te maken. Een tussenpunt later was het verschil opgelopen tot twintig tellen. Zonder ongelukken zou Bernal als tweede Colombiaan na Nairo Quintana de Giro op zijn naam schrijven en dat gebeurde ook. Op het Domplein van Milaan zette de kopman van Ineos-Grenadiers de kroon op drie succesvolle weken, waaraan hij drie weken geleden met veel twijfels over zijn opspelende rugproblemen begon. Koen Bouwman eindigt verdienstelijk op de twaalfde plek.

Voor Bernal is het zijn tweede eindzege in een grote ronde. De 24-jarige Colombiaan schreef in 2019 al de Tour de France op zijn naam. Caruso eindigde uiteindelijk op 1.29 minuut als tweede, Yates werd op meer dan vier minuten derde.

