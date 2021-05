Bettiol wint langste etappe in de Giro na prachtig gevecht met Cavagna

De langste etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Alberto Bettiol. De Italiaan van EF Pro Cycling, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019, rekende op de laatste hindernis van de 231 kilometer lange etappe af met eenzame leider Rémi Cavagna. Egan Bernal blijft leider.

Met nog twee bergetappes en een afsluitende tijdrit te gaan was het vandaag de laatste kans voor de sprinters om nog een ritoverwinning te boeken. Echter, slechts een handjevol topsprinters is nog actief in de Giro, waardoor de kans groter was dat een kopgroep vooruit zou blijven. Tel daar de situatie omtrent de puntentrui bij op - Peter Sagan zag liever een kopgroep wegrijden en de punten wegsnoepen dan het risico lopen om door Davide Cimolai of Fernando Gaviria nog uit het paars gereden te worden - en het koersverloop stond al nagenoeg vast.



Het eerste wedstrijduur leek het er wel op of iedereen mee wilde zitten in de vlucht van de dag. In de langste Giro-etappe met amper hoogtemeters lag het tempo erg hoog en liet onder andere Taco van der Hoorn zich veelvuldig in de aanval zien, maar was hij niet alert toen een groep van 23 renners wegreed. Zijn land- en ploeggenoot Wesley Kreder was dat wel: als enige Nederlander maakte hij deel uit van de uiteindelijke kopgroep. Vanuit het peloton probeerden veel renners de oversteek nog te maken, maar telkens werden ze teruggepakt door Sagan, die de tegenaanvallers zelfs leek te kleineren. Bauke Mollema en Koen Bouwman probeerden dat, tevergeefs.

Hoe dan ook: na een interessant eerste uur was de kopgroep gevormd en gaf het peloton onder leiding van Sagan hen de zegen. Het was in de rit van Rovereto naar Stradella langs het Gardameer wachten op de heuvelzone in de laatste veertig kilometer, want verder gebeurde er weinig.

Volledig scherm Cavagna valt aan en rijdt Vermeersch pardoes uit het wiel. © AFP

De beslissing viel vervolgens niet op de eerste van vier heuvelhindernissen. Weliswaar probeerde Bettiol om weg te rijden en liet hij de rest al zien dat hij misschien wel de sterkste was, maar lang hield hij het niet vol. Wel zorgde de Italiaan ervoor dat Kreder er als eerste renner af moest. Op de tweede klim schudde Cavagna stevig aan de boom. De tijdritspecialist reed Gianni Vermeersch pardoes uit het wiel en pakte direct een mooie voorsprong van twintig seconden op de groep met Bettiol. Op de voorlaatste hindernis gaf de Fransman weinig terrein prijs op de Italiaan, die even daarvoor was weggereden uit de achtervolgende groep.

Na de voorlaatste klim was de voorsprong van Cavagna plots gehalveerd door de sterke Bettiol, maar toen kwam voor de voet van de slotklim Roche aansluiten en liep Cavagna weer een paar seconden uit. Op die steile klim liet Bettiol Roche achter en haalde hij enkele honderden meters voor de top Cavagna in. De Fransman kon zijn wagonnetje nog even aanhaken, maar moest daarna parkeergeld betalen. Bettiol stormde op de finish af in 'zijn’ Toscane en gaf de winst niet meer uit handen. Met opzwepende armgebaren vierde hij de overwinning.



Op zeventien seconden achterstand won Simone Consonni de sprint om de tweede plaats voor Roche. Cavagna bolde uiteindelijk als negende over de streep. Op 23.30 minuten van de winnaar kwam het peloton onder leiding van INEOS-Grenadiers over de streep gereden. Egan Bernal blijft leider, maar moet de komende dagen flink aan de bak als er twee zware bergetappes en een afsluitende tijdrit van 30 kilometer op het programma staan.

Volledig scherm Alberto Bettiol. © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De kopgroep. © AFP