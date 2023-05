Blunder Giro-organisatie: bergtrui wisselt na ‘typefout’ vlak voor start van schouders

Vanmiddag werd dat echter rechtgezet net voor de start van de tweede Giro-etappe. Niet McNulty, maar Geoghegan Hart was zaterdag de snelste op de beklimming gebleken en mocht zo zondag uiteindelijk van start gaan in de blauwe trui. De Giro-organisatie gaf in een officiële mededeling toe dat er een fout was gebeurd, en dit volgens hen niet door een probleem bij de timing, maar door ‘een typefout op het rugnummer’.

Toch rijdt ook McNulty rond in een leiderstrui van de Giro: de witte jongerentrui. Die is eigenlijk eigendom van Evenepoel, maar de wereldkampioen draagt zondag uiteraard al de roze trui als leider van het algemene klassement. In het jongerenklassement is McNulty momenteel derde, na Evenepoel en de Portugees João Almeida, die in de tweede etappe zijn nationale kampioenentrui draagt.



De tweede etappe voert het Giro-peloton zondag over 202 kilometer van Teramo naar San Salvo. Onderweg liggen enkele beklimmingen, waaronder twee van vierde categorie, maar de overwegend vlakke finale stuurt aan op een eerste massasprint. De rit is te volgen in ons liveblog.