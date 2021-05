Campenaerts troeft Nederlander Riesebeek af in zinderende apotheose

Giro d'ItaliaVictor Campenaerts heeft de vijftiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Belg van Team Qhubeka-ASSOS troefde Nederlander Oscar Riesebeek in een zinderende apotheose af in de eindsprint. Campenaerts boekte daarmee in Gorizia zijn eerste overwinning in een grote koers.

Campenaerts was een van de vijftien renners die al vroeg wegreden bij het peloton. Naast Riesebeek was Nederland ook vertegenwoordigd door Lars van den Berg en Bauke Mollema. Twintig kilometer voor het einde reden Campenaerts en Riesebeek weg bij de kopgroep. Uiteindelijk was het de Belg die na 147 kilometer aan het langste eind trok. De 29-jarige Campenaerts won al eens de individuele tijdrit in de Tirreno-Adriatico en schreef in 2019 de vierde etappe van de ronde van België op zijn naam, maar een zege in een grote koers bleef tot vandaag uit.

Bauke Mollema mocht lang hopen op zijn eerste dagsucces ooit in de Giro, maar kwam uiteindelijk pas als zevende over de finishstreep. De 34-jarige Groninger kwam negen seconden na Campenaerts binnen. Mollema, die wel drie punten pakte in het bergklassement, haakte af in de eindsprint om plek drie.

Riesebeek baalde logischerwijs na afloop. ,,Je weet het niet, maar ik denk dat dit een once in a lifetime-opportunity was’’, treurde de Edenaar na afloop. ,,Ik denk dat ik in de eindsprint een fout maakte, maar Campenaerts was ook erg sterk. Natuurlijk is het moeilijk om na vijftien dagen nog top te zijn, maar momenteel ben ik gewoon erg teleurgesteld.’’

Peloton

Het peloton deed het rustig aan en kwam liefst zeventien minuten na de winnaar over de eindstreep. Rozetruidrager Egan Bernal verdedigde met succes zijn koppositie in het klassement. De Colombiaan behield een voorsprong van 1:33 minuten op nummer twee Simon Yates.

Al vier kilometer na de start werd de vijftiende etappe geneutraliseerd. Na een massale valpartij gingen liefst zestien renners naar het asfalt. Natnael Berhane, Jos van Emden en nummer zes van het klassement Emanuel Buchman waren de grootste slachtoffers en moesten de Giro staken. Nederlander Van Emden had diverse schaafwonden en pijn aan de ribben. Nadat de etappe ruim een halfuur werd geneutraliseerd, stapten de renners weer op de fiets. Veertig kilometer na de hervatting gaf ook Ruben Guerreiro op.

Volledig scherm Campenaerts. © REUTERS

Klassementen

Etappeschema

Volledig scherm Campenaerts. © REUTERS