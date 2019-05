Carapaz ziet Nibali als grootste gevaar

Mollema boos op TV-motoren: ‘Hebben ze het in Italië niet over fairplay?’

26 mei Bauke Mollema was na afloop van de vijftiende etappe in de Giro d’Italia woedend op de organisatie en de bestuurders van de motoren voor het peloton. ,,Echt? Is dit een WorldTour-wedstrijd? Of hebben ze het in Italië niet over veiligheid en fairplay?”