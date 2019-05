Cataldo wint 'mini’ Ronde van Lombardije, Roglic kraakt én valt

Vooraan hielden vluchters Cattaneo en Cataldo nipt stand tegen de favorieten. De twee Italianen gingen sprinten om de overwinning en daarin was Cataldo de sterkste. De 35-jarige renner van Astana pakte zo zijn eerste ritzege ooit in de Giro, nadat hij in 2012 al eens mocht juichen in de Vuelta.



In het klassement blijft Carapaz leider. De renner van Movistar heeft nu 47 seconden voorsprong op achtervolger Roglic. Nibali staat derde op 1'47. Bauke Mollema blijft zesde in het klassement nadat hij samen met Roglic over de streep kwam in Como.



Maandag volgt de tweede rustdag, een dag later is er een bergrit, waarin de met sneeuw bedekte Gavia ontbreekt.