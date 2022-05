Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel had ’s avonds in de rij bij het buffet nog steeds Bini Girmay in zijn wiel zitten

Giro gaat in 2022 alsnog in Boedapest van start

De Ronde van Italië van 2022 begint in mei alsnog in Hongarije. De start in Boedapest was gepland voor de editie van 2020, maar door de coronapandemie moest de organisatie de Giro naar het najaar uitstellen en daardoor ook het rittenschema wijzigen. Het wordt de veertiende keer dat de Ronde van Italië in het buitenland van start gaat. De laatste keer was in 2018 in Jeruzalem.

