De strijd op de Zoncolan door de ogen van Froome, Yates en Dumoulin

Waar Chris Froome in de vorige bergritten deze Giro nog rond plaats 20 eindigde, stak hij vandaag zijn handen in de lucht op misschien wel de meest gevreesde berg van Europa. De ongekende herrijzenis van Froome leek de hoofdrolspeler zelf nog het minst te verbazen. ,,Na mijn val in Jeruzalem heb ik lang moeite gehad en zaten er hele lastige dagen tussen. Maar ik ben altijd blijven geloven en heb nooit gedacht aan afstappen. Bovendien was het plan altijd al om in het tweede deel van de race mijn topvorm te benaderen. Het is goed om te merken dat dat gelukt lijkt te zijn.”



De viervoudig Tourwinnaar, die vertelde op de flanken van de Zoncolan af en toe hallucinante gedachtes te hebben gehad, fietsend langs een dinosaurus en een kerstman, durfde niet uit te spreken dat hij na zijn etappezege weer een kandidaat eindwinnaar is. ,,Ik sta nog altijd drie minuten achter op Yates en ook nog veel tijd op andere goede klassementsrenners. Ik zal blijven vechten tot Rome. Maar of het realistisch is, weet ik niet.”



Met een veeleisend tempo bereidde ploegmaat Wout Poels zijn overwinning voor. Kilometerslang zette de Limburger zich op kop, totdat de groep uit nog slechts acht man bestond. Froome: ,,Wout nam zelf het initiatief nadat hij had gezien dat Tom Dumoulin achterin de groep hing en het mogelijk lastig had. Hij ging zo hard dat ik nauwelijks hoefde te versnellen om daarna weg te rijden. Ik moest gewoon het tempo doorzetten. Ook Wout kende moeilijke momenten eerder deze Giro. Het is mooi dat we helemaal terug zijn.”