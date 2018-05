Dollende Dumoulin: Misschien wisselen Simon en Adam af en toe

Door Pim Bijl Dumoulin is tevreden over zijn eigen manier van rijden, maar weet ook dat de koerssituatie een stuk minder rozekleurig is in vergelijking met vorig jaar. ,,Toen had ik het volle vertrouwen door de twee tijdritten die nog voor mij lagen. Nu besef ik dat ik veel minder tijd kan terugpakken en dat winnen moeilijk gaat worden.”

Hij hoopt de komende tijd op iets rustigere dagen richting het zware weekeinde. Dumoulin benadrukte nog maar eens dat hij niet verrast is door de prestaties van Simon Yates. ,,Dit liet hij al vaak zien in rittenkoersen van een week, nu laat hij het zien in de eerste negen dagen van een grote ronde. Eens moet de eerste keer zijn, dat was bij mij vorig jaar het geval.”



Of hij het verschil eigenlijk ziet tussen de tweelingbroers Adam en Simon? ,,Nou, dat is best moeilijk.” Met een knipoog: ,,Misschien wisselen ze af en toe en is Simon daarom zo fris. Ik dacht altijd dat Adam slanker was, maar nu is Simon ook erg mager.”