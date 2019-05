Drama-Giro voor Sunweb blijft duren: Oomen geeft op na val

Voor Sunweb blijven de tegenslagen zich zo opstapelen in Italië, de grote ronde waar Oomen vorig jaar negende werd. De ploeg zag naast Dumoulin en Oomen ook Robert Power (rit zes) en Louis Vervaeke (rit dertien) uitvallen.



Oomen werd in de zesde etappe nog elfde nadat hij meezat in een vroege vlucht. Daardoor stond de Tilburger even in de top van het klassement, maar bergop kon Oomen dat klassement niet verdedigen. Hij begon de veertiende etappe als de nummer 32 in het algemeen klassement.