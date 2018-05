Dumoulin is roze kwijt, maar de rust is terug

De eerste twee Giro-dagen zijn voor Tom Dumoulin perfect verlopen. Na winst in de tijdrit is hij de roze trui in de tweede etappe kwijtgeraakt aan Rohan Dennis. Daardoor geen druk, geen stress en hij kan na de finish gelijk naar het hotel.

Door Daan Hakkenberg



Na de ‘perfecte dag’ in Jeruzalem, die hem na winst in de tijdrit de eerste roze trui van de Giro opleverde, verliep ook de tweede etappe zoals Dumoulin had gehoopt. Elia Viviani won de etappe, maar 60 kilometer eerder had Dennis - die voor de start op twee seconden van Dumoulin stond - zich al verzekerd van de roze trui. Hij won de tweede tussensprint, pakte drie bonificatieseconden en mocht na de finish in tel Aviv het podium op. Dumoulin: ,,Op zich is dit niet verkeerd. Wat extra roze truien in de kast is altijd leuk, maar misschien is dit over drie weken gezien wel beter.’’



’s Ochtends bij de start in Haifa, naast het goudkleurige Sammy Ofer stadion, heeft Dumoulin dit ‘scenario’ al uitgetekend. ,,Het zou leuk zijn om de trui te houden, maar we gaan er niet heel veel energie aan verspelen. Rohan Dennis en Victor Campenaerts staan maar op twee seconden en er zijn bonificatieseconden te verdienen. Als zij per se daarvoor willen gaan, dan kost het ons energie om dat te verhinderen. Dat willen we op dit moment niet. We gaan het zien hoe het loopt, maar ik kan me voorstellen dat ik de trui verlies.’’

Al snel na de start blijkt dat Dumoulin het bij het rechte eind heeft. De Belg Campenaerts, die een doel heeft gemaakt van de roze trui, probeert in de ontsnapping te komen. Maar BMC - de ploeg van Dennis - wil hem niet laten gaan. Dumoulin: ,,Toen wist ik wel een beetje hoe laat het was en dat BMC voor die tussensprint ging rijden.’’

Dumoulin en Dennis zijn generatiegenoten (beide 27 jaar), oud-ploegmaats bij de opleidingsploeg van Rabobank en allebei specialist in de tijdrit. De twee troffen elkaar in hun carrière 27 keer in een race tegen de klok. De onderlinge tussenstand is 15 tegen 12 in het voordeel van Dumoulin. Met het gewonnen WK tijdrijden en de openingstijdrit van de Giro won Dumoulin de twee laatste grote tijdritten waarin ze tegen elkaar reden. Dumoulin kan er prima mee leven dat Dennis op dag twee met het roze vandoor ging. ,,Hij is geen maatje, eerder een concurrent. We kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar we zijn al sinds de jeugd rivalen. We zitten elkaar als het gaat om resultaten heel vaak in de weg.’’

Het maakt de Giro voor Dumoulin op dit moment alleen maar makkelijker. Zonder roze trui is Dumoulin verlost van tijdrovende en energievretende podiumceremonies en persconferenties en hoeft zijn Sunweb-ploeg de wedstrijd niet te controleren.

Kortom: de eerste twee Giro-dagen precies verlopen zoals Dumoulin het graag ziet. Na zijn rampzalige voorjaar met materiaalpech, ziekte en valpartijen boekte hij in Jeruzalem zijn eerste tijdritzege in de regenboogtrui. Hij pakte veel tijd op zijn concurrenten - meer dan een halve minuut op Chris Froome bijvoorbeeld - en is na één dag in het roze al verlost van de stress en de druk als klassementsleider.

,,Het kan een voordeel zijn, al vind ik dit een mooie trui hoor.’’ Het enige wat Dumoulin nu nog nodig heeft, is een sleutelkaart voor zijn hotelkamer, zegt vlak voordat hij in zijn roze trui wegrijdt van de boulevard van Tel Aviv. ,,Maar die vraag ik wel aan de receptie.’’

En weg is hij. De receptioniste van het hotel is waarschijnlijk de laatste die Dumoulin in Israël in een roze trui heeft gezien.

Volledig scherm Tom Dumoulin voor de start van de tweede etappe. © BELGA