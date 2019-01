Dumoulin krijgt in Giro mogelijk toch concurrentie van Thomas

Kelderman: Ik had een ander programma in mijn hoofd

3 januari Wilco Kelderman vertrekt in de Giro d'Italia in de schaduw van Tom Dumoulin. Het kopmanschap was een optie voor de Veenendaler die in 2014 al eens zevende werd in het eindklassement en de afgelopen twee jaar in de top 10 eindigde in de Ronde van Spanje.