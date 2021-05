Erik en David Dekker over hun band: ‘Mijn nomadenbestaan is niet makkelijk geweest voor mijn zoons’

Door Daniël Dwarswaard



Als David Dekker echt serieus doortrekt, kan Erik hem niet meer bijhouden. Senior, nog altijd fit en veel op de fiets, lacht minzaam als de conclusie wordt getrokken. Hij weet het: pure logica, een 50-jarige vader die zijn op en top getrainde zoon van 23 niet meer kan bijbenen. Toch is het ook gek. Maar ja, kleine jongens worden groot. David, een sprinter met heel snelle benen, is aan zijn eerste jaar als prof bezig bij Jumbo-Visma. De ploeg, toen nog Rabobank, waar zijn vader een heel wielerleven in dienst was.



Ze hebben net een uurtje gefietst. Ook Eriks andere zoon Kelvin (25) was erbij. Je ziet het geluk in vaders ogen als hij erover vertelt. ,,De fiets heeft altijd centraal gestaan in ons gezin.’’