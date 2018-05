Ernstig ongeval voor start etappe

Ritwinnaar Battaglin: De Giro brengt mij altijd geluk

19:12 Na vijf dagen is één doel van Lotto-Jumbo in de Giro al binnen: een ritzege. De Italiaan Enrico Battaglin bleek in Santa Ninfa na een lastige etappe de sterkste en toonde daarna zijn tevredenheid over zijn Nederlandse werkgever.