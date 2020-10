Etappe 10 | Een rit vol kuitenbijters langs de Adriatische Zee

Tien kilometer later is het weer raak, aangekomen in Colonnella stijgt het wegdek gemiddeld 9,2 procent en zit er een stuk van achttien procent in. Vervolgens loopt het parkoers naar Controguerra, waar bloed, zweet en tranen nodig zijn voor de volgende muur en bonificatieseconden. De renners die boven komen in Controguerra hebben over 900 meter een stijgingspercentage van 9,7 procent overwonnen met een uitschieter tot 24 procent! Dan is de finish al redelijk in de buurt, maar wacht er nog een flinke opgave.



Het peloton passeert nog een serieuze heuvel met een stuk dat 20 procent stijgt en rijdt vervolgens weer terug naar Tortoreto Alto. Daar bestijgen ze dezelfde klim van de vierde categorie als 45 kilometer eerder, maar nu vanaf de andere kant.



Na de afdaling is het nog negen kilometer vlak op weg naar de finish in Tortoreto Lido. Deze dag is een uitgelezen kans voor avonturiers. Maar ook sprinters die een heuvel over kunnen, zoals Diego Ulissi en Michael Matthews, behoren tot de favorieten vandaag.