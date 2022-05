Ewan en Cavendish azen op revanche in vlakke zesde Giro-etappe

Na drie dagen koersen in Hongarije en twee etappes op Sicilië rijdt de Giro-karavaan vandaag voor het eerst op het Italiaanse vasteland. De start is om 12.50 uur, de finish tussen 17.00 en 17.30 uur. Een klimmetje van de vierde categorie, kort na de start in Palmi, is de enige hindernis van de dag. Uiteraard is de rit te volgen in een liveblog op deze site.