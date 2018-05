Extra explosiegevaar op de Etna door mindere Froome

Door Pim Bijl



Chris Froome startte als topfavoriet, maar vertoont momenteel trekken van een gewond dier. Nadat hij viel bij de verkenning in de openingstijdrit heeft hij door zijn matige prestaties in die tijdrit in Jeruzalem en op de muur in Caltagirone inmiddels al 55 seconden aan zijn broek. Er wordt daarom getwijfeld aan zijn huidige vorm. Des te meer reden voor concurrenten als Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Fabio Aru, Domenico Pozzovivo en het Orica-koppel Simon Yates en Esteban Chaves om vandaag op de slotklim eens vol door te trekken en te kijken of de Sky-kopman op nog meer achterstand kan worden gezet.



Bij zijn Tour-zeges legde Froome juist de basis in de eerste bergetappes. Nu lijkt de opdoemende Etna geen goed vooruitzicht. Al is vuurwerk niet gegarandeerd. Vorig jaar trok het peloton in de jubileumeditie ook richting de hoogste vulkaan van Europa. Het zorgde voor schitterende beelden, niet voor een spannend steekspel. ,,Het was toen geen graadmeter”, zegt Dumoulin, die tweede staat in het klassement.

Volledig scherm De etappe van vandaag. © ANP

Tegenwind

Hij weet nog maar al te goed dat de forse tegenwind die dag aanvalspogingen ontmoedigde. ,,Ik wist wel dat ik goed was, voelde dat ik overschot had, maar in het klassement gebeurde er niets. Als de wind niet zo staat als vorig jaar wordt het meteen een pittige aankomst bergop en gaan er ook meteen verschillen zijn.”