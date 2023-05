Fabio Jakobsen en Koos Moerenhout over João Almeida: ‘Hij stond nooit ver van Evenepoel af’

Podcast In Het Wiel | De loodzware slotweek van de Giro en het einde van een tijdperk

Het is rustdag in de Giro en dus hebben Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam alle tijd voor de podcast. Natuurlijk bespreken ze het aangekondigde afscheid van Mark Cavendish. De Brit liet op een persconferentie weten dat dit zijn laatste Giro is en ook zijn laatste jaar als profrenner.