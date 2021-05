Favoriet Ganna maakt status waar en wint tijdrit Giro

De Italiaan Filippo Ganna is de eerste leider in de Ronde van Italië. De renner van Ineos Grenadiers won de eerste etappe, een individuele tijdrit over 8,6 kilometer in Turijn. Ganna, regerend wereldkampioen tijdrijden, was vorig jaar ook al de beste in de openingstijdrit.

Ganna had voor het parkoers in Turijn over 8,6 kilometer 8 minuten en 47 seconden nodig. Daarmee was hij 10 seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini, die rijdt voor Jumbo-Visma. De Noor Tobias Foss, eveneens van die Nederlandse ploeg, was goed voor de derde tijd: 9.00. Jos van Emden (9.06) was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Tobias Foss.

Lange tijd leek Jumbo-Visma kansrijk voor de overwinning vandaag. Tobias Foss zette de eerste echt goede tijd van de dag neer, waar schaduwfavoriet Remi Cavagna zich op stukbeet. Blijkbaar hebben de renners van Jumbo-Visma zich goed voorbereid op deze tijdrit, want niet lang daarna was Affini nog sneller. Tientallen renners kwamen niet aan de tijd van Affini, die dus lange tijd op de hot seat mocht blijven zitten. Alleen Filippo Ganna bleek uiteindelijk een maatje te groot voor de Italiaan in Nederlandse dienst.

,,Ik had vooraf niet het gevoel dat ik echt klaar was voor de Giro. Ik hoop goed te herstellen, want er wachten ons drie zware weken”, vertelde de pas 24-jarige coureur uit Piemonte, die vorig jaar liefst vier ritten won. Al in de eerste meters merkte hij dat de radioverbinding met de ploegleiding niet werkte. “Ik zou dus geen tussentijden horen en ben dan maar vol gas doorgereden. Met dat publiek aan de kant ga je vanzelf harder fietsen.”

Zondag volgt wellicht de eerste kans voor de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, die na zijn schorsing van negen maanden is teruggekeerd in het peloton. De vlakke rit gaat van Stupinigi naar Novara over 179 kilometer.

Dit is de uitslag van de eerste rit

Lees hier ons liveblog terug

Etappeschema

Deelnemers

Klassementen

Filippo Ganna (Italy / Team INEOS Grenadiers) pictured during 104th Giro d'Italia stage 1 (ITT) - Turin - Turin (8.6KM)