Gaviria positief getest op tweede rustdag Giro

Gaviria won in 2017 nog het puntenklassement in de Giro met vier etappezeges. Vorig jaar won hij de derde etappe van Vinci naar Orbetello. In deze Giro was Gaviria niet bepaald in vorm en was hij dus ook niet terug te vinden in de top van het puntenklassement. Op 12 maart werd Gaviria ook al positief getest tijdens de Ronde van de Emiraten, die destijds na vijf etappes werd stilgelegd aan het begin van de wereldwijde coronacrisis.



Gaviria zit net als het staflid van AG2R La Mondiale in quarantaine, zoals het protocol van de internationale wielerunie UCI voorschrijft. Op zondag en maandag (de tweede rustdag in de Giro) zijn in totaal 492 coronatests uitgevoerd.