Gesink moest 'de hut leegrijden' voor kopman Bennett

De Achterhoeker van LottoNL-Jumbo stookte aan de voet van de slotklim naar de vulkaan Etna zelf het vuurtje op en demarreerde: ,,De voorsprong op de achtervolgers liep steeds terug en ik weet een beetje wat ik kan rijden op zo'n klim, gedurende een bepaalde tijd. Dus ik dacht: als ik mijn tempo kan rijden, misschien laten ze me gaan en dan kan ik dat volhouden'', vertelde hij aan de finish.



Gesink kreeg echter geen ruimte en moest later lossen bij de overgebleven koplopers. Hij werd bijgehaald. ,,Het was nog een beetje vroeg in de Giro voor een dagsucces. Veel klassementsmannen waren mee, er zijn nog veel belangen. Op zich was ik wel goed en ik kon nog wat voor George Bennett betekenen en voor Tom Dumoulin natuurlijk'', lachte hij. ,,Het was het laatste wat er nog in zat. George riep om tempo te maken en toen reed ik de 'hut' leeg.''



De Varssevelder eindigde als 29ste op ruim 3 minuten van de Colombiaanse ritwinnaar Esteban Chaves: ,,Op zich ben ik tevreden over mijn niveau. Het was ook goed voor George, die vierde wordt en goede zaken doet voor het klassement. Ik kijk uit naar de rest van de Giro.''