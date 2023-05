Giro d’Italia | 21ste en laatste etappe: sprinters aan zet, Primoz Roglic in roze trui op weg naar eindzege

Het is de vijfde keer dat de Giro eindigt in Rome. De eerste keer was in 1911, de laatste keer was vijf jaar geleden. In 2018 sprintte Sam Bennett naar dagsucces in de slotetappe.



De rit van vandaag is 126 kilometer lang. Na de start in de Italiaanse hoofdstad fietsen de renners richting de Mediterraanse kust, om vervolgens direct terug te keren naar de binnenstad. Daar wacht een plaatselijk circuit 13,6 kilometer dat zes keer wordt afgelegd. Wie mag juichen vlak naast het Colosseum?