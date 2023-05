Giro-kanshebber Tao Geoghegan Hart stapt af na valpartij: ‘Hij dacht dat hij een been had gebroken’

Geoghegan Hart was de nummer 3 van het algemeen klassement. Hij had een achterstand van slechts 5 seconden op Geraint Thomas, zijn ploeggenoot bij Ineos Grenadiers. De Giro nam zondag al afscheid van Remco Evenepoel. De Belg wilde zijn roze leiderstrui niet meer verdedigen na een positieve coronatest.

Ineos Grenadiers laat weten dat Geoghegan Hart in een ziekenhuis wordt onderzocht. Koen Bouwman sprak nog even met de onfortuinlijke Brit nadat hij was gevallen. ,,Hij zei meteen dat hij niet verder kon. Hij dacht dat hij een been had gebroken”, vertelde de Nederlandse renner van Jumbo-Visma aan Eurosport.