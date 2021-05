Groenewegen komt er in vijfde Giro-etappe niet aan te pas na ‘foutjes’ en zware val Landa

David Dekker beaamde dat de ploeggenoten elkaar waren kwijtgeraakt. ,,De finale was erg hectisch en gevaarlijk met veel rotondes, haakse bochten en valpartijen. We zaten daardoor te verspreid. Dat heeft met ervaring te maken. Het is voor Edoardo Affini en mij en anderzijds Dylan en Jos van Emden de eerste keer dat we met elkaar rijden.”



Volgens ploegleider Arthur van Dongen werd de sprinttrein ontregeld bij de val van Landa, maar hij houdt vertrouwen: ,,We moeten ook reëel zijn. Het is de eerste keer dat ze met Dylan rijden. We hebben veel vertrouwen in Dylan. Er gaan zeker nog meer kansen komen.”



De roze trui blijft om de schouders van Alessandro De Marchi. Donderdag volgt een lastige etappe met aankomst bergop in Ascoli Piceno.



Check hier het klassement!