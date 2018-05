Hooggebergte is als speeltuin voor Yates, ziet ook Dumoulin

VideoIn de woorden van Tom Dumoulin is het hooggebergte in de Giro momenteel als een speeltuin voor Simon Yates. Dumoulin, bezig aan een ijzersterke ronde en vol op podiumkoers, denkt niet eens aan reageren als de rozetruidrager aanvalt.

Zo moe als na de etappe richting Sappada is Tom Dumoulin deze Giro nog niet geweest. Volledig afgepeigerd na een uitputtingsslag over vijf beklimmingen door de Dolomieten. Hij puft, zucht, vloekt en spreekt keer op keer uit hoe zwaar hij het heeft gehad onderweg. Hij heeft ‘met het hol open gekoerst’, vertelt Dumoulin in wielerjargon. Zichzelf volledig binnenstebuiten gekeerd na de aanval van Simon Yates op de Costalissoio.

Terug naar hét moment van de dag. De verschroeiende versnelling van de rozetruidrager op de voorlaatste klim. Dumoulin ziet het gebeuren, voor zijn voorwiel ligt een zee van ruimte, maar Dumoulin denkt niet eens aan reageren. ,,Dat kwam niet eens een fractie van een seconde in mij op. Hij schoot zo snel weg. Er was gewoon niets aan te doen.”

Alweer niet. Bergop staat er deze Giro geen maat op Yates. Alleen Chris Froome kon het patroon doorbreken met zijn bijzondere opvlieging zaterdag op de Zoncolan. Het hooggebergte is als een speeltuin voor Yates, ziet Dumoulin. Hij springt weg wanneer hij wil, kijkt eens achterom, neemt de schade op en kan dan in de meeste gevallen doortrekken, daarbij lang staand op zijn pedalen. Dumoulin: ,,Hij speelt gewoon met ons.”

Niettemin is Dumoulin bezig aan alweer een uitstekende Giro. Hij ligt vol op podiumkoers en kan met een uithaal dinsdag in de tijdrit Yates weer flink laten bibberen. Alleen volgen daarna tot Rome wederom drie bergetappes. En daarin vliegt de kopman van het sterke Mitchelton-Scott vooralsnog. Kwamen zijn vorige overwinningen nog tot stand door zijn snelheid bergop in diepe finale, zijn pure explosiviteit mede gekweekt door zijn baanachtergrond, in Sappada is de weg naar zijn zege zo mogelijk nog indrukwekkender. Yates voelt het vertrouwen om zijn aanval nu al veel eerder te plaatsen en rondt een solo van een slordige 17 kilometer af.

De man die vooraf niet tot de vijf topfavorieten werd gerekend, heeft nu al drie etappes in de roze trui gewonnen. Dat lukte - wanneer we tijdritten buiten beschouwing laten - sinds de ongenaakbare Eddy Merckx alleen Gilberto Simoni in 2003. Als Yates na afloop met die statistiek wordt geconfronteerd, zoekt hij een tijdje naar passende woorden. Na een korte stilte: ,,Dat is een prachtige prestatie die mij heel erg trots maakt. Ik kwam hier met de hoop om een etappe te winnen en het eindklassement, maar drie ritten daar heb ik niet eens over gedroomd." Weer een stilte. ,,Ik heb hier geen woorden voor.”

Door de schade op weg naar de Zoncolan (37 seconden) en Sappado (47 seconden) is de achterstand van Tom Dumoulin opgelopen tot 2 minuten en 11 seconden. Voor een tweede eindzege is alleen een brute uithaal in de tijdrit niet voldoende, inmiddels moet Yates ‘een slechte dag’ tegenkomen. Overigens, zo melden ze er ook bij Sunweb meteen bij, is zo’n inzinking bij een van de klassementsrenners in de top niet ongebruikelijk tijdens een loodzware derde week van een grote ronde. Binnen het Sunweb-kamp klinken vandaag echter ook de geluiden dat de Brit met zijn uitzonderlijke vorm dinsdag in de 34 kilometerlange tijdrit wel eens veel minder tijd zou kunnen verliezen dan men eerder deze ronde nog voorzichtig had gedacht.