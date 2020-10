Indrukwekkende Ganna soleert naar winst, Kelderman klimt naar derde plek in klassement

Op het Italiaanse vasteland was het na de sprintetappe van dinsdag weer klimmen geblazen. Desalniettemin liet Peter Sagan zich een dag na zijn tweede plaats achter Arnaud Démare in de aanval zien. Zonder succes overigens, want meerdere vluchtpogingen van zowel Sagan als Thomas De Gendt draaiden op niets uit. Vier renners wisten wel weg te rijden en kregen niet veel later gezelschap van vier andere vluchtgenoten. De bekendste namen: oud-rozetruidrager Ganna en Valerio Conti, de man die vorig jaar zes dagen het roze droeg.

Lange beklimming

De Gendt haalde de ene na de andere vroege vluchter in en uiteindelijk bleven er drie renners vooraan over: De Gendt, Rubio en Ganna. De Gendt en Rubio waren echter vooral met elkaar bezig, waar Ganna van profiteerde. De wereldkampioen tijdrijden reed zonder echt aan te zetten weg en kwam met een minuut voorsprong als eerste boven.



De klassementsmannen namen in de spekgladde afdaling veel risico. Meesterdaler Vincenzo Nibali zette zijn concurrenten zelfs even onder druk, maar dichter bij Ganna kwamen ze nauwelijks. Ganna kwam uiteindelijk met ruime voorsprong als eerste over de meet en mocht voor de tweede keer deze Giro zegevieren. Een welkome opsteker voor Ineos-Grenadiers na het wegvallen van kopman Geraint Thomas.



Patrick Konrad won op 34 seconden achterstand de sprint van het peloton ten koste van João Almeida, die in het klassement nu 43 seconden voorsprong heeft op Pello Bilbao en Nelson Caicedo weg zag vallen. Wilco Kelderman passeerde als vierde de streep en klom naar de derde plaats in het algemeen klassement. Steven Kruijswijk (15e) staat daarin achtste. Donderdag volgt een heuvelrit van Castrovillari naar Matera over 188 kilometer.