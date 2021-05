Jumbo-Visma zegt klassement Bennett in Giro vaarwel: ‘Moeten andere plannen maken’

Bennett kwam binnen als 42ste, op 7 minuten van ritwinnaar Gino Mäder uit Zwitserland. ,,We zullen voor het restant van deze Giro andere plannen moeten gaan maken”, zei ploegleider Addy Engels.



,,We waren hier gekomen om een klassement te rijden met George”, zei Engels. ,,We moeten nu realistisch zijn en concluderen dat dat plan voorlopig wel de koelkast in kan. George was helemaal verkleumd van de kou en was helemaal leeg op het einde. We hebben hem droge en warme kleren gegeven en geprobeerd hem zoveel mogelijk energie binnen te laten krijgen. Hij kon op de slotklim nog wel een keer terugkeren met behulp van Koen Bouwman, maar daarna was het toch echt over.”