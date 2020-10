Kelderman verliest veel tijd in laatste bergrit en kan Giro-zege vergeten

De leiderstrui is nu in handen van Hindley, wonderlijk genoeg in exact dezelfde tijd als Geoghegan Hart. Kelderman is gezakt naar plek drie in het algemeen klassement, op 1.32 van zijn Australische ploegmaat. Morgen wordt de Giro d’Italia afgesloten met een vlakke tijdrit van 15 kilometer. Normaal gesproken gaan Hindley en Geoghegan Hart daar strijden om de eindzege.



Net als afgelopen donderdag, in de epische rit over de Stelvio, bleek Rohan Dennis een sleutelfiguur. De Australische Ineos-ploegmaat van Geoghegan Hart zette zich op kop tijdens de tweede van drie beklimmingen naar Sestriere en dat tempo was te hoog voor Wilco Kelderman. Dennis hield zijn beulswerk zelfs tot diep in de finale vol.