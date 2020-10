Kruijswijk reageert: ‘Ik voel me fit en gezond, dat maakt teleurstelling extra groot’

Door Daniël Dwarswaard Toen Steven Kruijswijk vanochtend opstond dacht hij ‘gewoon’ naar de etappestart in Lanciano te gaan. Etappe tien op een heuvelachtig parkoers richting Tortoreto. Maar Kruijswijk was net een paar minuten wakker toen het slechte nieuws kwam. Een positieve coronatest. Klap, per direct uit de Giro. ,,Voor mij was dat heel onverwachts. Ik voel me prima en fit’’, laat Kruijswijk weten. ,,Ik kan moeilijk bevatten dat ik het heb opgelopen. Ik voelde het niet aankomen. Dan is de teleurstelling wel heel erg groot.’’ De afgelopen maanden deed hij er alles aan om niet besmet te raken. Net als zijn ploeg Jumbo-Visma. ,,Tot vandaag was het ook gelukt om weg te blijven van corona, maar nu is het ergens toch niet goed gegaan. Ondanks alle maatregelen die we hebben getroffen. Het is nu gissen waar de oorzaak ligt, maar het is blijkbaar moeilijk tegen te gaan.’’

Het rampjaar 2020 van Kruijswijk is compleet. Hij heeft zijn portie pech sowieso al gehad. In 2016 was Kruijswijk op weg naar de Giro-zege toen hij drie dagen voor het einde in een sneeuwmuur reed. De klimmer miste eerder dit jaar al de Tour de France na een zware val in de Dauphiné. Door de schouderblessure miste hij de grootste wedstrijd ter wereld om zich daarna mentaal en fysiek voor te bereiden op deze Giro. ,,Sportief gezien is dit wel weer een heel grote teleurstelling. Na de val voor de Tour heb ik geprobeerd me zo goed mogelijk voor te bereiden op de Giro. Dat was ook gelukt. Maar de kans om me te laten zien, wordt me nu ook ontnomen.’’



Voorlopig voelt Kruijswijk zich dus goed. ,,Ik weet niet wat het virus lichamelijk verder met me doet. Ik hoop dat het hierbij blijft. Het voornaamste is dat ik hier goed uit kom. Dat ik fit en gezond blijf. Dat is waar ik nu mee bezig ga zijn, maar het maakt de teleurstelling niet minder groot.’’