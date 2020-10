Langste etappe na protest van renners ingekort

Koos Moerenhout Wie is Gi­ro-lei­der Almeida? ‘Dat hij nu al zo constant presteert, had ik niet gedacht’

16 oktober Hij is een jongen die zich niet gauw druk maakt, zegt Koos Moerenhout over João Almeida, de renner die vrijdag al voor de tiende keer in deze Giro d'Italia de roze leiderstrui aantrekt. Voor zijn overstap naar Deceuninck - Quick-Step afgelopen winter reed de 22-jarige Portugees twee jaar voor Hagens Berman Axeon. Bij die ploeg is Moerenhout, naast zijn functie als Oranje-bondscoach, een van de ploegleiders. ,,We zagen dat hij klasse had. Maar dat hij nu al zo constant presteert, had ik niet gedacht.”