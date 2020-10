LIVE | Belg Vanhoucke grootste slachtoffer van nerveuze etappe

Pechvogel Thomas verlaat Giro met breuk in bekken na val over bidon

6 oktober Geraint Thomas is vandaag niet meer van start gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Ineos-Grenadiers meldde kort voor de rit dat uit onderzoek is gebleken dat de voormalig Tourwinnaar een breuk in zijn bekken heeft.