LIVE | Bouwman, Kelderman en Arensman kiezen ook in loodzware bergetappe weer de aanval

met video Geen tweede dagsucces voor Mathieu van der Poel: Thomas De Gendt wint Giro-rit in Napels

Thomas De Gendt heeft de achtste etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was na een heuvelachtige rit rond Napels de snelste van vier koplopers. Mathieu van der Poel, ook mee in de succesvolle vroege vlucht van de dag, strandde na 153 kilometer op plek zeven. De leiderstrui bleef in het bezit van de Spanjaard Juan Pedro López.

14 mei