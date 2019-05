LIVE | Eenzame Japanner vooruit, waaiers lijken in de maak

Video Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

12 mei Met de Sloveen Primoz Roglic in de roze trui trekt het peloton vandaag de Apennijnen over om in Toscane te belanden. In de in vakantietijd ook door veel Nederlanders bezochte regio ligt na 205 kilometer de finish in Fucecchio, een stadje gelegen tussen Pisa en Florence. De start is om 12.20 uur, de finish wordt rond 17.15 uur verwacht. Om 10.00 uur is er een live-voorbeschouwing vanuit Bologna, vanaf 11.30 uur starten we ons liveblog op.