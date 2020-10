LIVE | Gevaarlijke tijdrit op Sicilië, wie pakt eerste roze trui?

De Tour de France is amper twee weken voorbij, of de volgende grote ronde gaat alweer van start. De Giro d‘Italia werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar begin oktober en begint vandaag met een tijdrit van ruim 15 kilometer op Sicilië, met start in Monreale en finish in Palermo. De eerste renner rolt om 13.15 uur van het podium. Wie pakt de eerste roze trui? Volg het in ons liveblog!