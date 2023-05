LIVE Giro d’Italia | De beslissing valt in monsterlijke klimtijdrit: wordt het Geraint Thomas of Primoz Roglic?

Met videoDe strijd om de eindzege in de Giro d’Italia wordt vandaag beslist. Morgen is de 21ste en laatste etappe, maar dan zullen geen verschillen meer gemaakt worden in het algemeen klassement. Dat moet gebeuren in de loodzware klimtijdrit. Geraint Thomas bezit de roze trui bezit, Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic moet 26 seconden goedmaken. De eerste renner start om 11.30 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van alle (tussen)tijden. In ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.