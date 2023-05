LIVE Giro d’Italia | Denz boekt na zinderende slotkilometer tweede dagzege, Armirail virtueel in roze trui

Nico Denz heeft zijn tweede dagzege in de Giro d’Italia behaald. De Duitser was na een zinderende slotkilometer de sterkste van de vroege vluchters. Bruno Armirail is hard op weg de roze trui over te nemen van Geraint Thomas. Van start tot finish (rond 17.15 uur) volg je hier via een livewidget het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.