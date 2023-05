LIVE Giro d’Italia | Venijn achtste etappe zit in staart: weer succes voor avonturier of wordt het een sprint?

Giro d’Italia | Bekijk hier alle uitslagen, klassemen­ten en het etappesche­ma

De 106de editie van de Giro d’Italia is onderweg. Remco Evenepoel deelde al op de openingsdag een tik uit aan de concurrentie, in de tweede etappe verraste David Dekker met een tweede plaats en op dag vijf gingen Evenepoel en Primoz Roglic in een spekgladde rit onderuit. En in etappe 6 werden we getrakteerd op een spectaculair slot. De wielerronde telt in totaal 21 etappes waarvan drie tijdritten en duurt tot en met 28 mei. De Australiër Jai Hindley won de Ronde van Italië vorig jaar, maar is nu afwezig.