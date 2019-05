LIVE | Houden de koplopers de kleine voorsprong vast?

Ten Dam moet strijd staken in zesde etappe

16 mei Wielrenner Laurens ten Dam heeft de Ronde van Italië verlaten. De 38-jarige Groninger stapte al vroeg in de zesde etappe af. Ten Dam heeft veel last van zijn ribben na een val, eerder in de week. In het algemeen klassement van de Giro stond hij op plek 116, met bijna 11,5 minuut achterstand op rozetruidrager Primoz Roglic.