LIVE | Kansen voor sprinters en aanvallers in lange Giro-etappe, Ciccone niet van start

Lafay na grootste succes uit carrière: ‘Ik kan het nog niet geloven’

15 mei Victor Lafay boekte in de achtste etappe van de Giro d’Italia zijn mooiste zege tot dusver uit zijn wielerloopbaan. De 25-jarige Fransman soleerde naar de ritzege na een dag in de ontsnapping. ,,Het is ongelofelijk", zei Lafay vlak na zijn overwinning.