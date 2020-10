LIVE | Kelderman dreigt roze trui kwijt te raken in laatste bergrit

Kelderman in de Giro: voetnoot of prominent in de wielerge­schie­de­nis?

7:52 Wilco Kelderman is nog 205 kilometer en 700 meter verwijderd van de eindzege in de Giro en eeuwige roem. De bergetappe naar Sestriere en de tijdrit in Milaan beloven een secondenspel te worden, maar moeten Kelderman de mijlpaal brengen die hem al een wielerleven lang wordt toegedicht.