LIVE | Kelderman en Mollema op jacht naar koplopers, Van der Poel past op laatste klim

Roze robot Mathieu van der Poel doet het weer, op lol, vertrouwen en wilskracht

Dit scenario zat al weken in zijn hoofd. Op het moment dat iedereen naar hem kijkt, flikt hij het weer. De eerste roze trui in deze Giro is voor Mathieu van der Poel na een imposante sprint bergop. ,,De gele trui was nog iets specialer, maar dit betekent heel veel voor me.’’

7 mei