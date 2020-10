LIVE | Klassementsmannen houden zich gedeisd in zware bergetappe

Dagwinnaar Geoghegan Hart denkt aan overleden Portal: ‘Zijn invloed was groot’

18 oktober Het houdt niet op met ritzeges in de Giro d’Italia bij Team Ineos-Grenadiers. Tao Geoghegan Hart zorgde voor het vijfde dagsucces door de vijftiende etappe, een zware bergrit met aankomst bergop, te winnen. ,,Ik kan het nauwelijks geloven. We hadden zo ‘n slechte tijd toen we Geraint Thomas al na een paar dagen kwijt waren”, vertelde de ritwinnaar, een 25-jarige Londenaar.