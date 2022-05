LIVE | Koen Bouwman verstevigt leiding in bergklassement Giro én strijdt om dagzege

Met video Gi­ro-klassement op z'n kop na spektakel­stuk: Carapaz verovert roze trui, dagzege Yates

Simon Yates heeft na een spektakelstuk de veertiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Brit van Team BikeExchange-Jayco reed in volle finale weg uit een groep met favorieten. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) nam de roze leiderstrui over van Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

21 mei