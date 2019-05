LIVE | Kopgroep krijgt de zegen van het peloton in voorlaatste bergetappe

Giro Cima zorgt voor geweldige stunt en blijft het sprintende peloton nipt voor

30 mei De achttiende etappe in de Giro is gewonnen door Damiano Cima. De Italiaan maakte de hele dag deel uit van een kopgroep en bleef in een ongekend spannende finale het sprintende peloton voor. Pascal Ackermann greep net naast zijn derde ritzege, maar is wel de nieuwe drager van de puntentrui.