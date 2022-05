LIVE | Massasprint lijkt op komst in zesde Giro-etappe, mengt Mathieu van der Poel zich?

Caruso in de wolken na succes: ‘Ik denk dat ik de gelukkig­ste man op aarde ben’

Damiano Caruso greep in de 20ste etappe van de Giro d’Italia het mooiste succes uit zijn carrière: de dagzege op Alpe Motta. De 33-jarige Italiaan had nog een reden om blij te zijn, want hij verstevigde ook zijn tweede plek in het algemeen klassement. ,,Ik moest aan duizend dingen denken in de laatste meters voor de finish”, vertelde Caruso na zijn zege.

29 mei