LIVE | Negental krijgt enorme voorsprong en mag dromen van dagzege in lastige achtste rit

Giro Ewan sprint in Termoli naar tweede etappezege, Groenewe­gen komt tekort

14 mei De zevende etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Caleb Ewan. In een 181 kilometer lange rit van Notaresco naar Termoli was de Australiër voor de tweede keer deze Giro de snelste. Dylan Groenewegen kwam tekort en werd zevende.